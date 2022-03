SpaceX lancerà oggi 48 satelliti Starlink: Come seguire la diretta

SpaceX, azienda di Elon Musk, lancerà oggi alle ore 14.45 ben 48 nuovi satelliti Starlink attraverso un razzo che partirà oggi e tornerà sempre in giornata sulla Terra. Il razzo in questione è il Falcon 9, dotato di due stadi, e lascerà la Terra verso l’ora di pranzo partendo dalla Stazione della Space Force di Cape Canaveral, in Florida.

Il lancio vedrà alle 14.45 partire il razzo, 9 minuti dopo lo sgancio del primo stadio che atterrerà verticalmente nella zona di scarico della SpaceX (Oceano Atlantico): si tratterà del quarto lancio di questo tipo di razzo, quindi ormai anche l’atterraggio verticale controllato sembra essere ben rodato.

Il lancio programmato per oggi ha un 20% di possibilità di essere rimandato per mal tempo, ma con tutta probabilità questa parte della missione andrà a buon fine. Con questi nuovi 48 satelliti, Starlink amplia ulteriormente la sua rete di connessione satellitare posizionata nell’orbita bassa della Terra.

Nel cielo ci sono già 2.000 satelliti di questo tipo, ma l’azienda SpaceX ha il permesso di arrivare a metterne fino a 12.000, e sicuramente Elon Musk non si lascerà sfuggire l’opportunità (visto che sta puntando ad aumentare quel limite a 30.000).

Starlink si pone l’obiettivo di portare connessione internet in molte aree del mondo, inclusa l’Ucraina (al quale paese ha garantito l’accesso alla rete per evitare che venga tagliata fuori). In questo modo la connettività – che è stata danneggiata dall’attacco russo – rimarrà comunque valida e attiva per permettere la ricerca di informazioni e la comunicazione.

Il lancio di oggi si pone quindi come decimo lancio di SpaceX, sei dei quali hanno già spedito in cielo moltissimi satelliti Starlink, e con tutta probabilità, per raggiungere i numeri richiesti da Elon Musk, ce ne saranno ancora altri. Potete trovare la diretta della missione su YouTube, che partirà 15 minuti prima, al centro dell’articolo.