SpaceX porta altri quattro astronauti sulla ISS

SpaceX ha completato con successo il lancio del razzo Falcon 9 e della navicella Crew Dragon, a bordo della quale ci sono quattro astronauti di tre agenzie spaziali differenti. Si tratta della terza missione assegnata all’azienda di Elon Musk, dopo quelle di maggio e novembre 2020. Nelle prossime ore è previsto l’aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La Crew-2 Mission verrà ricordata per tre importanti risultati. Si tratta infatti della prima missione ad utilizzare lo stesso primo stadio del razzo Falcon 9 ritornato sulla Terra dopo il lancio della Crew-1 Dragon (Resilience) di novembre 2020. Inoltre la navicella Endeavour è la stessa utilizzata per la missione Crew Demo-2 di maggio 2020. Infine, a distanza di 20 anni, sono stati portati nello spazio quattro astronauti di tre agenzie spaziali differenti.

L’equipaggio è infatti composto dal comandante Shane Kimbrough (NASA), dalla pilota Megan McArthur (NASA), dallo specialista di missione Akihiko Hoshide (JAXA) e dall’ingegnere aerospaziale Thomas Pesquet (ESA). Gli astronauti rimarranno sulla ISS per sei mesi. All’inizio di aprile, la Crew-1 Dragon era stata “parcheggiata” in un altro punto della ISS per fare posto alla Crew-2 Dragon. Per la prima volta quindi due navicelle di SpaceX saranno agganciate contemporaneamente alla stazione spaziale.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK

— NASA (@NASA) April 23, 2021