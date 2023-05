SpaceX Starship: ambientalisti denunciano la FAA

Elon Musk spera di effettuare un nuovo lancio dello Starship entro due mesi, ma difficilmente la roadmap verrà rispettata. Oltre all’indagine avviata dalla FAA, i piani di SpaceX potrebbero essere ostacolati dalla denuncia presentata da quattro gruppi ambientalisti contro l’agenzia governativa, accusata di aver rilasciato la licenza con troppa superficialità.

Denuncia per danni ambientali

La denuncia è stata presentata il 1 maggio da Center for Biological Diversity, American Bird Conservancy, SurfRider Foundation e Save RGV, insieme a Carrizo/Comecrudo Nation of Texas. L’accusa contro la FAA (Federal Aviation Administration) è di aver violato il National Environmental Policy Act (NEPA).

Il lancio è stato considerato un successo da Musk, ma il razzo Starship ha distrutto il calcestruzzo presente sotto i motori, causando una nuvola di detriti che ha coperto un’area piuttosto vasta. La polvere è arrivata fino alla città di Port Isabel che si trova a 10 Km di distanza da Boca Chica. Altri detriti sono stati generati dall’esplosione del razzo. Quest’ultima ha innescato un incendio in un’area di circa 1,4 ettari.

Secondo le organizzazioni, la FAA ha permesso di lanciare il razzo più potente del mondo, senza aver effettuato un’analisi completa dei rischi per l’ambiente circostante, come richiesto dal National Environmental Policy Act. In pratica è stata rilasciata la licenza sulla base di una valutazione superficiale dell’impatto ambientale. La FAA deve quindi completare l’analisi prima di concedere la licenza per i prossimi lanci.

Nella denuncia è scritto che il sito di lancio si trova all’interno di una delle parti biologicamente più diverse del continente, dove vivono molte specie in via di estinzione e protette, tra cui la tartaruga marina di Kemp e il piviere, un piccolo uccello costiero che nidifica sulle spiagge sabbiose. C’è anche l’ocelot (in pericolo di estinzione), considerato sacro dalla Carrizo/Comecrudo Nation of Texas.

Viene infine evidenziata la chiusura della strada pubblica che permette di accedere al Boca Chica State Park e alla spiaggia. La FAA aveva rilasciato la licenza che consente a SpaceX di lanciare fino a 20 razzi all’anno. Almeno 8 razzi sono esplosi negli ultimi 5 anni. L’agenzia non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale.