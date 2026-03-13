 Spaghetti che piangono e neonati di pasta, la nuova ossessione AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Spaghetti che piangono e neonati di pasta, la nuova ossessione AI

TikTok e Instagram sono invasi da video AI con cibo antropomorfizzato che soffre mentre viene cucinato, e hanno milioni di visualizzazioni.
Spaghetti che piangono e neonati di pasta, la nuova ossessione AI
Business AI
TikTok e Instagram sono invasi da video AI con cibo antropomorfizzato che soffre mentre viene cucinato, e hanno milioni di visualizzazioni.
ChatGPT

Dopo le donne che cadono da ponti di vetro, i gatti che macinano i propri figli e i poveri che assaltano i supermercati, l’ultima tendenza della spazzatura generata dall’AI ha una fissazione morbosa per il cibo che soffre. Su TikTok e Instagram circolano decine di varianti dello stesso tema: famiglie di cibo antropomorfizzato, per lo più spaghetti, ma non solo, che vengono tagliate, bollite, fritte e mangiate mentre urlano di dolore.

Video AI di cibo antropomorfizzato che soffre invadono TikTok e Instagram

Alcuni video hanno decine di migliaia di visualizzazioni. Altri milioni. Su Instagram, la cosa è degenerata ulteriormente in Reel che mostrano neonati umanoidi fatti di pasta che singhiozzano quando vengono toccati con una forchetta o direttamente divorati.

Pensavo fossero solo spaghetti… poi hanno pianto, recita la didascalia di un video con oltre 400.000 like. “Pagherai tu il mio terapeuta,” ha commentato un utente.

Il neonato fatto di spaghetti con l'AI

I video sono progettati per disturbare, e funzionano esattamente per questo. L’engagement che generano è fatto di orrore, incredulità e condivisione compulsiva. È lo stesso meccanismo che alimenta il cosiddetto slop AI, la spazzatura generata dall’intelligenza artificiale: contenuti che non hanno alcun valore informativo o artistico, ma che catturano l’attenzione attraverso lo choc, l’assurdo e il perturbante.

I creatori di spazzatura AI producono queste variazioni a costo quasi zero grazie agli strumenti di generazione video AI, e le piattaforme le amplificano perché generano reazioni. Il ciclo si auto-alimenta, più la gente reagisce con disgusto, più l’algoritmo interpreta l’engagement come interesse, più video simili vengono prodotti e raccomandati. Un cane che si morde la coda.

YouTube ha iniziato a bloccare i video spazzatura generati dall’AI già da un po’, quando lo farà Meta?

Fonte: Futurism

Pubblicato il 13 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Meta annuncia nuovi chip AI, ma posticipa Avocado

Meta annuncia nuovi chip AI, ma posticipa Avocado
Marketplace di Facebook, le risposte AI automatiche per i venditori

Marketplace di Facebook, le risposte AI automatiche per i venditori
Tinder rilancia con l'AI, i match musicali e gli speed date virtuali

Tinder rilancia con l'AI, i match musicali e gli speed date virtuali
Alexa+ parla come un amico e ogni tanto scappa una parolaccia

Alexa+ parla come un amico e ogni tanto scappa una parolaccia
Meta annuncia nuovi chip AI, ma posticipa Avocado

Meta annuncia nuovi chip AI, ma posticipa Avocado
Marketplace di Facebook, le risposte AI automatiche per i venditori

Marketplace di Facebook, le risposte AI automatiche per i venditori
Tinder rilancia con l'AI, i match musicali e gli speed date virtuali

Tinder rilancia con l'AI, i match musicali e gli speed date virtuali
Alexa+ parla come un amico e ogni tanto scappa una parolaccia

Alexa+ parla come un amico e ogni tanto scappa una parolaccia
Tiziana Foglio
Pubblicato il
13 mar 2026
Link copiato negli appunti