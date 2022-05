Spazio: accordo di cooperazione tra Italia e Axiom

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha firmato un memorandum d’intesa tra il governo italiano e Axiom Space, rappresentata dal Presidente e CEO Michael Suffredini. L’accordo prevede l’avvio di una cooperazione per lo sviluppo e l’attuazione di progetti in ambito aerospaziale. Rimanendo in tema, Samantha Cristoforetti ha annunciato il nome della costellazione di satelliti che verrà utilizzata per l’osservazione della Terra.

Accordo Italia-Axiom Space per progetti spaziali

All’inizio di maggio, il Sottosegretario degli Affari esteri Manlio Di Stefano aveva visitato la sede di Axiom Space per conoscere i progressi fatti nella costruzione della stazione spaziale commerciale che sostituirà la ISS tra qualche anno. Due moduli della Axiom Station sono in costruzione presso gli stabilimenti di Thales Alenia Space e verranno lanciati in orbita nel 2024-2025.

Il colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare ha iniziato l’addestramento presso il Johnson Space Center della NASA, in preparazione di future missioni sponsorizzate da Axiom. La collaborazione tra l’azienda del Texas e il governo italiano è stato estesa con la firma dell’accordo che prevede:

la promozione del mercato nell’orbita bassa terrestre per sviluppare concretamente un’economia spaziale resiliente

lo sviluppo di un modello di collaborazione pubblico-privata per un’infrastruttura spaziale efficiente ed economica, integrata alla futura stazione spaziale di Axiom, che possa consentire la ricerca in microgravità e dare continuità agli sviluppi tecnologici dopo la disattivazione della Stazione Spaziale Internazionale

la promozione di progetti di ricerca collaborativi nel campo dei materiali avanzati, prodotti farmaceutici, produzione in orbita di tecnologie innovative per applicazioni suborbitali, sicurezza e protezione dello spazio, modellazione e simulazione, medicina aerospaziale, intelligenza artificiale e robotica

l’arricchimento delle eccellenti e storiche relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e l’Italia con una cooperazione anche nel campo del volo spaziale commerciale

L’interesse dell’Italia verso il settore spaziale è testimoniato anche dalla futura costellazione satellitare che diventerà il più importante programma europeo di osservazione della Terra a bassa quota. Samantha Cristoforetti, attualmente sulla ISS con la missione Crew-4, ha annunciato il nome della costellazione: Iride.

I satelliti verranno realizzati in Italia entro cinque anni con le risorse del PNRR. La costellazione supporterà anche la Protezione Civile per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche. Fornirà, infine, dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di startup, piccole e medie imprese e industrie di settore.