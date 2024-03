Spazio cloud a vita in offerta speciale con pCloud

Nel settore dei servizi cloud, pCloud si sta facendo notare per la sua offerta unica: spazio cloud a vita a prezzi scontati. Questa promo, conveniente per il costo e notevole perché dura per sempre, rende il provider la scelta migliore se stai cercando soluzioni di archiviazione online.

pCloud: spazio cloud a vita tuo a prezzi convenienti

Scegliere pCloud significa ottenere uno spazio di archiviazione A VITA a tariffe competitive, dove troverai servizi sia pratici che innovativi. A rendere sicuri di dati archiviati c’è la crittografia TLS/SSL e AES da 256 bit, che garantisce riservatezza e protezione. Per renderli ancora più sicuri, vengono replicati su cinque server diversi. Quindi, anche in presenza di problemi tecnici, non rischierai di perderli.

Il caricamento automatico facilita la sincronizzazione dei dispositivi, così avrai foto e documenti sempre aggiornati nel cloud. Altro vantaggio è l’accesso offline ai file. Una comodità assoluta, perché disporrai dei tuoi file anche quando non sei connesso a Internet.

Tra le caratteristiche avanzate di pCloud, troviamo il servizio di backup compatibile con Dropbox, OneDrive e Google Drive, che consente di integrare i file e di gestirli in modo efficiente. Inoltre, puoi guardare direttamente dal cloud i tuoi contenuti multimediali in streaming, evitando di ripetere sempre il download di video e audio.

Lo spazio cloud a vita di pCloud è disponibili nelle opzioni da 500GB e 2TB, con uno sconto del 33%, e da 10TB, con uno sconto del 37%. I prezzi variano da 199€ a 1190€.

In aggiunta, pCloud offre una politica di rimborso entro 10 giorni, che ti consente di testare il servizio senza impegno. Se non vuoi perderti l’offerta attuale, clicca sul bottone qui sotto e scegli il piano a te più congeniale.