Spazio e affidabilità con velocità fino a 400MB/s con questa pendrive

Se stai cercando una pendrive che oltre alla capienza, offra prestazioni superiori a quelle tradizionali, allora non puoi che rivolgerti ad uno dei leader nel settore delle memorie. Per questo oggi ti riportiamo un’ottima offerta sulla Samsung Fit Plus da 128GB, una chiavetta USB con una buona capienza e prestazioni top della categoria. In questo caso lo sconto è decisamente consistente, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità nel momento in cui leggerai l’articolo.

Pendrive Samsung Fit Plus 128GB: caratteristiche tecniche

Partiamo però dal design, uno degli aspetti più interessanti della soluzione di Samsung, decisamente compatto e con un foro per attaccarla direttamente al portachiavi. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.1, in grado di offrire velocità di lettura fino a 400MB/s. Perfetta quindi per visualizzare contenuti multimediali, anche in 4K, direttamente dalla chiavetta senza alcuna perdita in termini di prestazioni. Naturalmente si tratta di un’unità perfetta anche per effettuare backup in maniera rapida: 10 secondi sono sufficienti a trasferire un file in formato 4K da 3GB.

Anche dal punto di vista dell’affidabilità, Fit Plus rappresenta una delle migliori proposte presenti sul mercato. La struttura è completamente impermeabile, in grado di resistere per ben 72 ore in acqua di mare. La chiavetta, inoltre, è capace di resistere ad urti, ad alte temperature, campi magnetici e ai raggi X5. Insomma, parliamo di un prodotto perfetto per qualsiasi utilizzo, soprattutto professionale per chi necessita di avere sempre con sé grosse quantità di file, con la massima affidabilità del supporto sul quale sono memorizzati.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 41%, la pendrive è acquistabile su Amazon a soli 26,99 euro.