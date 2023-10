Speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2: MINIMO STORICO su Amazon a soli 69€

Siete alla ricerca di un ottimo speaker Bluetooth che sia potente, robusto, ma anche economico? Su Amazon potreste sfruttare la promozione riguardante la splendida cassa Bluetooth JBL Flip Essential 2 il cui prezzo di listino di 109,99 euro scende fino a quota 69,99 euro grazie allo sconto del 36%. Un risparmio di ben 40 euro per una cassa davvero stupenda che arriva al suo prezzo più basso sul web.

Speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2: caratteristiche tecniche

Il suono forte e nitido dello speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2 consente di riempire qualsiasi stanza, ma potrete anche portarla dove volete e godere ugualmente del suono JBL Original Pro. Non ponetevi alcun limite, perché con la cassa JBL Flip Essential 2 potrete ascoltare la vostra musica a lunga senza paura di dover ricaricare la batteria: l’autonomia è di oltre 10 ore!

Non manca la possibilità di collegare fino a 2 smartphone o tablet in modalità wireless per aumentare la potenza dei vostri brani e godervi la vostra musica con l’alta qualità del suono JBL Original Pro. Come già detto potrete portare questo speaker ovunque, ma proprio ovunque! Spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia lo speaker impermeabile Flip Essential 2 vi accompagnerà in ogni luogo con la sua pratica portabilità e resistenza all’acqua certificata IPX7.

Cosa state aspettando? Quello che vi stiamo proponendo è un dispositivo davvero incredibile che solo per oggi, grazie ad Amazon, potreste portarvi a casa al costo di soli 69,99 euro invece di 109,99 euro. Oltre allo sconto avrete anche consegne gratuite e rapide in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.