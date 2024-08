Speaker Bluetooth Sony super compatto al 48% di SCONTO su Amazon

Oggi abbiamo trovato un’offerta carina su Amazon che ti permetterà di portare sempre con te la musica che ami, ovunque tu sia. Acquista lo Speaker Bluetooth Sony SRS-XB100 al 48% di sconto! Super compatto, è leggerissimo in mobilità ed essendo impermeabile lo puoi usare all’esterno senza preoccupazioni.

Questa super promozione la trovi solo su Amazon. Approfittane finché sei in tempo, il sold out può arrivare da un momento all’altro. Grazie alla sua potente batteria, assicura fino a 16 ore di autonomia. La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime.

Speaker Bluetooth Sony: tutta la musica che vuoi dove vuoi

Acquista ora lo Speaker Bluetooth Sony SRS-XB100! Questa cassa portatile dall’audio immenso non sbaglia un colpo. Si connette ai tuoi dispositivi in un attimo ed è subito pronta a riprodurre un suono profondo, potente e dai bassi pazzeschi.

Infatti, i driver garantiscono un audio nitido e potente. La tecnologia Sound Diffusion Processor diffonde il suono in tutte le direzioni. Così tutti possono ascoltare al massimo della qualità disponibile ciò che viene riprodotto.

La sua resistenza elevata è garantita dalla classificazione IP67 per resistere all’acqua e alla polvere. Inoltre, il rivestimento UV garantisce una resistenza anche alla luce solare diretta. Dotata di un microfono, puoi effettuare chiamate in vivavoce. Acquista questo super speaker al 48% di sconto.