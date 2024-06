Speaker Bluetooth: soundcore Mini 3 in DOPPIO SCONTO

soundcore Mini 3 è in doppio sconto su Amazon. Lo speaker Bluetooth unisce un design dalle dimensioni estremamente compatte (lo si può tenere in mano o portare con un dito, grazie al laccetto in dotazione), la certificazione IPX7 che lo rende impermeabile e la tecnologia BassUp per una riproduzione audio senza compromessi. Non devi far altro che applicare il codice SOUNDCORE presente nella scheda del prodotto per approfittarne.

soundcore Mini 3, l’offerta di Amazon sullo speaker Bluetooth

È perfetto per le feste, con il suo audio a 360 gradi per ascoltare la musica in streaming trasmettendola dal telefono o dal tablet. Tra le caratteristiche ci sono il controllo remoto, il supporto per l’equalizzazione personalizzabile e l’autonomia fino a 15 ore con una sola ricarica della batteria interna (si carica tramite cavo USB-C, lo stesso che già utilizzi per lo smartphone). Vuoi saperne di più? Tutte le altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 26 euro, grazie al doppio sconto disponibile oggi, soundcore Mini 3 è l’affare da cogliere al volo se vuoi acquistare uno speaker Bluetooth compatto e potente, senza spendere troppo. Come già scritto, ti basta applicare il codice promozionale SOUNDCORE nella scheda e metterlo nel carrello (la prima riduzione della spesa è invece automatica).

Se sei in possesso di un abbonamento Prime, per te c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani. Non ti resta che effettuare subito l’ordine. L’articolo è venduto dallo store ufficiale di Anker (che controlla il marchio) e spedito da Amazon. Il voto medio assegnato da più di 3.500 recensioni è 4,6 stelle su 5.