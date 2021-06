Così lo specchietto retrovisore dell'auto diventa smart: offerta

E se vi dicessimo che basta una piccola spesa per trasformare lo specchietto retrovisore dell'auto in un display smart da 7 pollici? È quanto reso possibile oggi da un'offerta lampo su Amazon.

Specchietto retrovisore e dashcam: l'offerta

Il kit è composto dallo schermo touch con superficie antiabbagliante attraverso cui visualizzare la strada e controllare le funzionalità, nonché due videocamere puntate davanti e dietro al veicolo, così da inquadrare di continuo tutto ciò che lo circonda. Svolge il ruolo di dashcam e aiuta durante le manovre in spazi stretti. Registra automaticamente quanto osservato in una scheda microSD (fino a 32 GB), attivandosi anche quando a bordo non c'è nessuno, grazie a sensori che identificano un potenziale impatto o un'anomalia. Altri dettagli e informazioni aggiuntive nella scheda del prodotto.

L'installazione è semplice, alla portata di tutti e compatibile con qualsiasi tipologia di specchietto. Tutto questo oggi al prezzo di soli 49,99 euro. Come sempre, trattandosi di un'offerta lampo proposta da Amazon, rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non perdano tempo.