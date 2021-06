Speaker BT con pannello LED per pixel art: DOPPIO SCONTO

Se state cercando il solito, noioso altoparlante Bluetooth, questo non fa per voi. Divoom Timebox Evo è molto di più e per capirlo basta uno sguardo. Sulla parte frontale integra un pannello LED 16×16 personalizzabile che può mostrare qualsiasi immagine o animazione in pieno stile pixel art. Cosa lo rende ancora migliore? L'offerta lampo su Amazon con doppio sconto disponibile oggi, per le prossime ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.

Divoom Timebox Evo: non il solito speaker Bluetooth

È possibile creare e caricare qualsiasi immagine attraverso l'applicazione mobile disponibile per Android e iOS. All'occorrenza diventa anche un piccolo cartellone pubblicitario, da tenere in vetrina o sul bancone del negozio. Non mancano poi funzionalità come sveglia, visualizzazione delle notifiche provenienti dai social, profili preimpostati per favorire il sonno e molto altro ancora. Ulteriori dettagli nella scheda del prodotto.

Unisciti ai milioni di utenti nella nostra galleria e comunità e di pixel art online. Condividi le tue creazioni, metti mi piace su quelle degli altri e commenta, segui i tuoi artisti preferiti; questo è il mondo dove tutti gli amanti della pixel art possono rallegrarsi.

Oggi è possibile acquistare Divoom Timebox Evo su Amazon approfittando di un'offerta lampo con doppio sconto (basta fare click sul coupon interno alla scheda) a soli 50,99 euro invece di 67,99 euro. In tutta sincerità, riuscite a immaginare un regalo hi-tech migliore a questo prezzo?