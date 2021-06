Luce, telo verde e creatività: kit per foto e video

Che si vogliano registrare video per la propria azienda, produrre creazioni da portare su YouTube, scattare fotografie con effetti del tutto speciali o cos'altro, il necessario per tutto ciò potrebbe essere ottenibile con una spesa relativamente contenuta: il kit Neewer con illuminazione e fondale verde, infatti, è in sconto su Amazon per qualche ora ed il taglio del 30% sul prezzo porta il costo complessivo ad appena 136,55 euro.

Neewer: luce e telo verde

Dentro c'è davvero tutto quel che possa servire: due illuminazioni con softbox, due illuminatori con ombrello, piedistalli di sostegno e regolazione delle altezze, triplo sfondo (verde, nero, bianco) di grandi dimensioni comprensivo di supporti e pinze. Il tutto facilmente trasportabile con due apposite borse per l'alloggiamento di tutto il materiale.

Grazie ad un kit di questo tipo i problemi di illuminazione sono superati: c'è quanto sufficiente per calibrare al meglio la luce sulla scena e creare effetti di notevole impatto, pur con un costo del tutto limitato. A questo punto a fare la differenza non sarà più la strumentazione, ma la creatività: il bundle Neewer elimina i difetti principali della luminosità ambientale e consente scatti o video di ottima caratura e grande facilità di allestimento.