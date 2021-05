Videocamera esterna full wireless 1080p in offerta

Se siete alla ricerca di una videocamera per la sorveglianza esterna, ma ad un prezzo estremamente contenuto, abbiamo ciò che fa per voi. In questo articolo vi riportiamo l’offerta sulla Ihoumi A3, una piccola camera da esterni a batteria decisamente interessante.

Videocamera per sorveglianza esterna Ihoumi A3: caratteristiche tecniche

La telecamera di Ihoumi, infatti, è completamente wireless. È alimentata da una batteria ricaricabile a lunga durata da 5000mAh, il che permette di posizionarla ovunque senza la necessità di alcun cavo, per un utilizzo continuato fino a 6 mesi. Non manca quindi il Wi-Fi, ed una volta collegata alla rete è possibile gestire e visualizzare le immagini completamente da remoto. Per il salvataggio delle riprese invece è possibile utilizzare sia una scheda microSD (fino a 128GB), oppure il cloud. Buona la qualità grazie ad un sensore migliorato in grado di registrare immagini in Full HD.

Non mancano feature come la visione notturna ed il rilevamento di suoni o movimenti sospetti. Nel caso in cui la telecamera dovesse rilevare anomalie nell’area sorvegliata, partirà subito un avviso sullo smartphone in modo da verificare tempestivamente la situazione. Interessante anche la presenza di un microfono ed un altoparlante. Questi permettono di conversare all’esterno, una soluzione decisamente funzionale in mancanza di un citofono o un interfono. Trattandosi, infine, di un prodotto per esterni non poteva mancare la certificazione IP65 che garantiesce la resistenza ad acqua e polvere.

Con le offerte del giorno, la videocamera è acquistabile su Amazon a soli 37,99 euro con uno sconto del 24% sul prezzo di listino.