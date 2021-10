Speccy Professional, software per accedere a specifiche PC al 25% in meno

Sarà capitato a tutti di avere dubbi sulle specifiche tecniche del proprio PC. Ogni utente si sarà chiesto, prima o dopo, quale CPU c’è sul proprio laptop o a che frequenza opera la RAM in dotazione al PC desktop. Chi ha acquistato un computer nuovo preparandoselo in autonomia potrà semplicemente recuperare scatole o cronologia d’acquisto online. Chi ha acquistato un PC usato, però, magari non è propriamente a conoscenza dei dettagli del proprio PC. Inoltre, conoscere questi ultimi è sempre e comunque importante. Ad aiutarci ci pensa Speccy, software attualmente proposto in sconto a 11,21 Euro per la versione Professional.

Sconto su Speccy Professional: a cosa serve?

Speccy è un software sviluppato dal medesimo team di CCleaner, ovvero Piriform. Il suo compito è semplice: una volta installato sul proprio PC, esso consentirà all’utente di accedere rapidamente a tutte le informazioni tecniche su hardware e software del computer.

In altre parole, Speccy analizzerà il PC e mostrerà tutti i dati da sapere su sistema operativo – compresi codice seriale, antivirus in dotazione, versione installata di Java, tempo di attività e altro ancora – ma anche su CPU, RAM, scheda madre, scheda video, scheda audio, scheda di rete e archiviazione. Ogni componente avrà una sua scheda dedicata per mostrare qualsiasi dettaglio. Per esempio, nel caso della scheda video verrà mostrato non solo il modello ma anche versione dei driver installati, ID del dispositivo e monitor in dotazione, con annessa risoluzione e frequenza di aggiornamento.

La sua utilità è innegabile, specialmente per quando volete sapere la condizione del vostro processore o qualsiasi dettaglio su hard disk e SSD interni. Pensate, potrete conoscere persino quanti giorni sono stati attivi per intuire il loro ciclo di vita! In altre parole, Speccy è pensato per diagnosticare i problemi del PC in tempo reale, oltre che permettervi di conoscere il computer in ogni dettaglio.

La versione Professional consente di ottenere supporto tecnico prioritario, ma non funzionalità specifiche aggiuntive. Tuttavia, per gli utenti interessati è certamente un acquisto da valutare. Soprattutto ora, dato che Piriform offre uno sconto da 14,95 Euro a 11,21 Euro IVA inclusa. Si parla, però, di un abbonamento annuale. Tra le modalità di pagamento troviamo carta di credito, PayPal e addebito SEPA. In caso di insoddisfazione, comunque, potrete richiedere il rimborso entro 30 giorni.