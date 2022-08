Special Week: Sky Wifi + TV + Cinema a soli 34,80€

Ritorna la tanto ambita Sky Special Week, la promozione che offre internet a casa, il pacchetto TV ed il pacchetto Cinema ad un prezzo complessivo pari a meno di 35 euro mensili. Il prezzo è scontato per ben 18 mesi!

Sky Special Week: internet e canali TV ad un prezzo FOLLE

La tariffa prevede internet senza limiti in FTTH con velocità fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, modem Sky Wi-Fi Hub in comodato d’uso gratuito e l’addon GRATIS Voce Unlimited che permette di chiamare senza limiti qualsiasi numero di rete fissa o mobile. Oltre alla promo Sky Wifi Plus, il provider offre anche i suoi pacchetti Sky Cinema e Sky TV inclusi nel prezzo per 18 mesi con Sky Q via Internet senza parabola! Tutto questo è compreso per soli 34,80 euro ogni mese, anziché 73,90 euro.

Il prezzo è dunque bloccato per ben 18 mesi. In alternativa, Sky offre la possibilità di attivare solo internet a casa a soli 24,90 euro mensili sempre con prezzo bloccato per 18 mesi.

Facendo due conti, però, conviene attivare la promo Full Optional perché Sky Wifi è scontato a soli 19,90 euro mensili con il pacchetto Sky TV e Cinema a 14,90 euro. Il tutto per 34,80 euro al mese.

Costi ed altro

L’offerta con Sky TV, Sky Wifi Plus e Sky Cinema ha un contributo di attivazione di soli 9 euro per i pacchetti TV. La tariffa di internet a casa è infatti completamente scontata a 0€ di costo iniziale. In alternativa, senza pacchetti e quindi solo per chi richiede Sky Wifi a 24,90 euro mensili, è previsto un costo di attivazione pari a 29 euro una tantum.

