Spedizioni False: 3 suggerimenti per riconoscere una truffa online

Il numero dei raggiri sul web sta aumentando a vista d’occhio. Gli esperti sono preoccupati per il futuro. Ecco perché stanno cercando di sensibilizzare tutti gli utenti connessi ad attivare serie protezioni contro qualsiasi attacco malevolo. In questi giorni si sta diffondendo nuovamente una truffa online molto pericolosa, quella delle spedizioni false. Per evitare di finire su link di phishing e perdere denaro ti consigliamo di attivare NordVPN su tutti i tuoi dispositivi.

Grazie a questa VPN speciale metti in pratica il primo dei 3 suggerimenti che gli esperti in cybersecurity danno per riconoscere le truffe del web. NordVPN, infatti, è in grado di avvisarti e bloccare qualsiasi attacco malware con il suo anti-malware professionale. Inoltre, ogni volta che devi visitare un sito internet ti avvisa se quello che stai aprendo è pericoloso o può nascondere dei rischi per la tua privacy e la tua identità digitale.

Truffa online: 3 suggerimenti per evitare le trappole

In questi giorni si sta diffondendo la truffa online della spedizione in giacenza. In pratica, una email che sembra essere inviata da un corriere ti chiede di sbloccare un pacco indirizzato a te. Alcune vengono proposte con gli stessi medesimi loghi dei corrieri più diffusi così da sembrare ancora più realistiche. Ovviamente, cliccando sul link proposto alla risoluzione del problema si finisce su una pagina di phishing che chiederà i tuoi dati e del denaro o semplicemente il numero della carta di credito per verificare la tua identità.

Dietro tutto questo ci sono spietati cybercriminali che cercano di mettere mano su più informazioni possibili che riguardano te e sui tuoi risparmi. Ecco perché sono molto utili i 3 suggerimenti per riconoscere ed evitare queste trappole pericolose. Vediamoli insieme in un elenco molto pratico e facile da consultare:

installa NordVPN per crittografare la tua connessione dati e rimanere sempre aggiornato su possibili minacce online grazie al pratico anti-malware di Threat Protection; evita di cliccare su link inseriti in email o messaggi di testo di dubbia provenienza, piuttosto digita manualmente l’indirizzo ufficiale di quel corriere o contattalo personalmente per avere maggiori informazioni; non prendere mai decisioni quando sei sotto pressione e di corsa, ma prenditi il tempo necessario per fare ogni valutazione a mente fredda.

