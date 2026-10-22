Spesa troppo cara? 5 consigli di ChatGPT per risparmiare davvero

Centocinquanta euro. Quella cifra stampata in fondo allo scontrino del supermercato è una bella botta… Non è un acquisto eccezionale o la spesa di Natale, non c’è nessun carrello stracolmo di champagne e ostriche a giustificarla. È la spesa normale di un mese normale… uova, verdure surgelate, qualche snack, delle bevande. Chi ha più di trent’anni ricorda quando con cento euro si usciva dal supermercato con i sacchetti pieni fino all’orlo. Oggi con cento euro si riempie a malapena metà carrello, e il resto lo riempie il senso di colpa.

Di fronte a quello scontrino, la tentazione di chiedere aiuto all’intelligenza artificiale è forte. Non per tanto rassegnazione, ma per curiosità: un chatbot può aiutare davvero a risparmiare senza costringere a mangiare meno o peggio?

Come risparmiare sulla spesa con l’aiuto di ChatGPT

Il primo passo è formulare la richiesta nel modo più concreto possibile. Niente domande vaghe tipo come si risparmia al supermercato , quelle producono elenchi generici che non servono a niente. La chiave è dare al chatbot un dato reale su cui lavorare: il proprio budget mensile effettivo e il vincolo di non ridurre le quantità.

Prompt: Di solito spendo 650 euro al mese per la spesa alimentare. Quali sono i 7 consigli migliori per risparmiare senza mangiare di meno?

Da questa singola domanda escono sette risposte. Non tutte illuminanti, ma tre di queste si possono mettere subito in pratica.

Primo consiglio: i prodotti a marchio del supermercato non sono il nemico

C’è un pregiudizio radicato nell’inconscio di chi fa la spesa: il prodotto con il marchio del supermercato è inferiore a quello di marca. È una convinzione che ha la stessa solidità scientifica dell’oroscopo, ma che costa cara, letteralmente. Il chatbot suggerisce un esperimento semplice: prendere dieci prodotti acquistati ogni mese e confrontare il prezzo al chilo tra la versione di marca e quella a marchio del supermercato. Riso, pasta, legumi in scatola, pomodori pelati, verdure surgelate, latticini di base.

Il risultato è istruttivo. Su molti prodotti, infatti, non ci sono differenze di gusto apprezzabili nella versione a marchio del distributore, e il risparmio può essere notevole e senza alcun sacrificio percepibile. Per i prodotti dove la marca fa davvero la differenza, si continua a comprare ciò che piace. Nessuna rinuncia draconiana.

Secondo consiglio: il prezzo al chilo è l’unico numero che conta

La confezione grande conviene sempre. Giusto? Sbagliato. O meglio: non necessariamente. È una di quelle verità che tutti danno per scontate e che il chatbot smonta con la fredda logica dei numeri. Il trucco è smettere di guardare il prezzo sulla confezione e iniziare a leggere quello stampato in piccolo sull’etichetta dello scaffale: il prezzo al chilo o al litro.

Un pacco da 500 grammi a 3 euro sembra più economico di uno da 250 grammi a 2 euro. Ma se si fanno i conti, il primo costa 6 euro al chilo, il secondo 8 euro al chilo. La confezione grande conviene davvero, a patto di usarla tutta prima che scada. Se metà finisce nella spazzatura perché è troppa, il risparmio diventa uno spreco. È poca cosa presa singolarmente, ma sommata agli altri accorgimenti il totale inizia a farsi interessante.

Terzo consiglio: le proteine costose hanno alternative che saziano uguale

Questo è il suggerimento che incontra più resistenza psicologica, ma che produce il risparmio più tangibile. Non si tratta di eliminare la carne o il pesce, ma di sostituirli due o tre volte a settimana con fonti proteiche che costano molto meno. Uova, lenticchie, ceci, fagioli, tonno in scatola, tofu: sono alimenti che saziano quanto una bistecca e che permettono di preparare piatti tutt’altro che punitivi.

Un piatto di riso con lenticchie al curry costa meno di due euro a porzione e sfama come un pasto completo. Un’insalata di ceci con pomodori e cipolla rossa è pronta in cinque minuti e non ha nulla da invidiare a un secondo piatto tradizionale. Anche qui il risparmio è interessante, e il bello è che non si mangia meno, solo diversamente.

Quarto consiglio: surgelati e lavoro manuale

Vogliamo parlare della frutta e la verdura fuori stagione? Comprarle fresche quando non è il loro periodo significa pagare il trasporto, la conservazione e lo spreco, perché maturano male e marciscono in fretta nel frigorifero. L’alternativa è semplice: surgelati. Frutta e verdura surgelate vengono raccolte e congelate al momento della maturazione ottimale, conservando lo stesso valore nutrizionale della versione fresca. Frutti di bosco surgelati per i frullati, broccoli e spinaci surgelati per i piatti caldi: il risparmio stimato va dai 15 ai 30 euro al mese, con l’ulteriore vantaggio di azzerare lo spreco da deterioramento.

Poi c’è il fattore forza di volontà: rinunciare ai prodotti già tagliati, grattugiati e confezionati. La frutta già affettata, il formaggio già grattugiato, le insalate in busta, il pollo già disossato: sono tutti prodotti che incorporano un sovrapprezzo per la manodopera che oscilla tra il trenta e il cento per cento rispetto alla versione intera. Comprare il parmigiano a blocco e grattugiarlo a casa, le carote intere e tagliarle, la lattuga intera e lavarla, sono operazioni che richiedono qualche minuto in più, ma che producono un risparmio stimato tra i 25 e i 40 euro al mese. E il formaggio grattugiato fresco, tra l’altro, si scioglie meglio di quello in busta perché non contiene gli additivi antiagglomeranti. Un vantaggio collaterale che nessuno mette in conto.

Il verdetto dello scontrino

Dopo un mese di applicazione disciplinata di questi cinque accorgimenti, il totale della spesa può scendere sensibilmente e non è richiesto alcun sacrificio eroico…Solo attenzione, quella che normalmente si risparmia infilando nel carrello le stesse cose di sempre senza guardare i prezzi sullo scaffale.

ChatGPT ha fatto la scoperta dell’acqua calda. La maggior parte di questi consigli li darebbe anche una nonna parsimoniosa con cinquant’anni di esperienza ai fornelli. Ma il chatbot sa calibrarli sulla situazione specifica di chi li chiede, basta dargli in pasto un semplice scontrino!