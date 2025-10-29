SPID gratuito e a pagamento: la situazione aggiornata

L’ultimo rinnovo della convenzione con gli identity provider ha gettato un’ombra sul futuro di SPID, che pare sempre più destinato a diventare a pagamento. Oggi, la maggior parte dei gestori ancora lo offre come servizio gratuito, ma le cose sembrano destinate a cambiare. Qui è dove facciamo il punto della situazione, aggiornato al 29 ottobre 2025.

Dove SPID è gratuito e dove è già a pagamento

Passiamo in rassegna tutte le società accreditate dall’Agenzia per l’Italia Digitale al rilascio delle credenziali. Le elenchiamo in ordine alfabetico, indicando le condizioni offerte e rimandando ai rispettivi siti ufficiali per saperne di più.

Aruba

Opzione gratuita per l’attivazione, senza spese il primo anno e 4,90 euro + IVA dal secondo anno;

sicurezza di livello 3;

utilizzabile in Italia, in Europa e nel mondo;

sito ufficiale.

EHT

Opzione gratuita per l’attivazione, nessun canone annuale;

sicurezza di livello 3;

utilizzabile in Italia;

sito ufficiale.

Abbiamo scritto al team di EtnaID per un chiarimento in merito a una frase contenuta in questa pagina ( Rinnovo gratuito dopo 2 anni per cittadini, liberi professionisti e ditte individuali ). Ci è stato risposto che tutte le informazioni si trovano in un PDF relativo alle condizioni generali.

InfoCamere

Opzione gratuita per l’attivazione, nessun canone annuale;

sicurezza di livello 3;

utilizzabile in Italia;

sito ufficiale.

InfoCert

Opzione gratuita per l’attivazione, 4,90 euro + IVA dal secondo anno;

sicurezza di livello 2;

utilizzabile in Italia, in Europa e nel mondo;

sito ufficiale.

Intesi Group

Opzione gratuita per l’attivazione, nessun canone annuale;

sicurezza di livello 2;

utilizzabile in Italia;

sito ufficiale.

Lepida

Opzione gratuita per l’attivazione, nessun canone annuale;

sicurezza di livello 2;

utilizzabile in Italia, in Europa e nel mondo;

sito ufficiale.

Namirial

Opzione gratuita per l’attivazione, 9,99 euro + IVA dal secondo anno per la versione Full che permette l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione (gratis con altri servizi Namirial attivi);

sicurezza di livello 2;

utilizzabile in Italia, in Europa e nel mondo;

sito ufficiale.

Poste Italiane

Opzione gratuita per l’attivazione, nessun canone annuale;

sicurezza di livello 3;

utilizzabile in Italia, in Europa e nel mondo;

sito ufficiale.

L’amministratore delegato di Poste Italiane non ha escluso che il servizio possa diventare a pagamento in futuro.

TeamSystem

Opzione gratuita per l’attivazione, nessun canone annuale;

sicurezza di livello 2;

utilizzabile in Italia;

sito ufficiale.

Una precisazione: tutti i gestori offrono anche modalità di identificazione a pagamento per la registrazione iniziale. Le informazioni riportate qui sopra provengono dal portale istituzionale di SPID e dai siti dei singoli provider.