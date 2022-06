Spider-Man: Un nuovo universo e Venom in arrivo su Disney+

Disney+ si prepara ad accogliere film e serie tv dell’universo Spider-Man targati Sony Pictures, che verranno aggiunti alla piattaforma nel corso dell’anno. I primi ad arrivare il prossimo venerdì 17 giugno saranno Spider-Man: Un nuovo universo e Venom, entrambi rilasciati nel 2018.

Le nuove (e tutte le prossime) aggiunte sulla piattaforma – che ha recentemente toccato quota 137 milioni di iscritti – contribuiscono così ad ampliare ancor più il già vasto catalogo proposto da Disney.

Spider-Man e Venom arrivano su Disney+

Spider-Man: Un nuovo universo è un film del 2018, premiato l’anno successivo con l’Oscar per il miglior film di animazione. Ha ricevuto, nella stessa categoria, anche il Golden Globe e il BAFTA. «Dal talento dei creatori Phil Lord e Christopher Miller – si legge nella sinossi –, le menti di The Lego Movie e 21 Jump Street, arriva una visione innovativa di un nuovo universo di Spider-Man, con uno stile grafico rivoluzionario e mai visto prima. Spider-Man: Un nuovo universo vede Miles Morales, adolescente di Brooklyn, alle prese con le infinite dimensioni del Ragnoverso, dove non esiste una sola maschera».

Venom è un film del 2018 diretto da Ruben Fleischer. La pellicola è un adattamento cinematografico dei fumetti Marvel che hanno come protagonista Venom, uno tra gli antagonisti di Spider-Man. È anche il primo capitolo del Sony’s Spider-Man Universe. «La storia dell’evoluzione del personaggio più enigmatico, complesso e tosto della Marvel: Venom! – spiega la sinossi –. Eddie Brock (Tom Hardy) è un uomo distrutto dopo aver perso tutto, lavoro e fidanzata compresi. Proprio dopo aver toccato il fondo, diventa ospite di un simbionte alieno che lo trasforma in Venom e che comporta straordinari superpoteri. Saranno, tuttavia, sufficienti affinché questo nuovo protettore letale sconfigga le grandi forze del male e l’ancor più potente e micidiale simbionte rivale, Riot?».

Disney+ è disponibile in due diversi piani d’acquisto. Il primo è strutturato su base mensile, al costo di 8,99 euro al mese: questa soluzione permette di disdire in qualsiasi momento entro il periodo di fatturazione. Il secondo, invece, è studiato su base annuale al prezzo di 89,90 euro all’anno, un risparmio del 15% rispetto all’acquisto mensile. Iscriviti ora per non perderti neanche uno dei prossimi titoli Sony Pictures che verranno pubblicati sulla piattaforma nel corso dell’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.