Sport, benessere, GPS e chiamate: Xiaomi Redmi Watch 6 Lite è in offerta

Vuoi acquistare uno smartwatch che sia bello esteticamente, che abbia tante funzionalità, un’ottima batteria e non costi un’esagerazione? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai velocemente su Amazon puoi avere lo Xiaomi Redmi Watch 6 Lite a soli 51,99 euro, anziché 69,99 euro.

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Xiaomi Redmi Watch 6 Lite fa di tutto e costa il giusto

Indubbiamente ciò che salta agli occhi dello Xiaomi Redmi Watch 6 Lite è un design eccezionale, molto simile agli Apple Watch per dirla tutta, leggerissimo e robusto. Offre un corpo piatto da 9,9 mm con vetro 2,5D e un display AMOLED da 1,96 pollici con cornici ultrasottili e una luminosità che arriva fino a 1500 nit.

Ha il GPS integrato che supporta ben 5 sistemi satellitari globali permettendoti di tracciare il tuo percorso all’aperto in modo estremamente preciso anche senza lo smartphone. È resistente all’acqua fino a 5 ATM e garantisce oltre 150 modalità sportive con allenamento quotidiano e avanzato. Potrai vedere il comportamento del tuo fisico direttamente sul display oppure con l’app dedicata scaricabile sullo smartphone. È in grado di monitorare la salute in ogni momento come l’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e la qualità del sonno. E poi ha una batteria davvero generosa che arriva fino a 18 giorni di uso leggero e 12 giorni di uso standard.

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