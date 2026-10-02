Le promozioni anticipate Lefant stravolgono i prezzi su Amazon prima delle Offerte Prime

L’autunno porta con sé l’ormai tradizionale appuntamento con le giornate promozionali di Amazon, un periodo dell’anno in cui rinnovare la dotazione tecnologica di casa diventa un investimento sensato e sostenibile. Tra le categorie merceologiche più gettonate spicca senza dubbio quella dedicata alla cura dei pavimenti, dove i robot aspirapolvere e lavapavimenti continuano a registrare passi avanti notevoli sia nelle performance di aspirazione sia nella gestione autonoma delle superfici. Chi sperava di non dover attendere il via ufficiale della Festa delle Offerte Prime troverà ottime notizie nel catalogo di Lefant: il brand ha infatti attivato un pacchetto di ribassi consistenti che, grazie all’uso combinato di forti tagli a listino e coupon sconto dedicati da applicare nel carrello, permette di portarsi a casa macchine di fascia elevata a una frazione del loro costo abituale.

In cima alle opportunità più allettanti dell’intera selezione si posiziona il Lefant M5 Pro, autentica ammiraglia del marchio progettata per chi pretende un’automazione domestica completa e affidabile senza compromessi qualitativi. Questo modello rappresenta l’equilibrio ideale per le abitazioni moderne: la sinergia tra l’efficace aspirazione delle impurità e il lavaggio dinamico permette di trattare pavimentazioni dure, fughe tra le mattonelle e parquet con una cura meticolosa, rimuovendo macchie ostinate, polveri sottili e allergeni in un unico passaggio, senza bisogno di ritocchi manuali.

La parte più eclatante di questa iniziativa risiede però nella componente economica. Il prezzo originario di listino, fissato a 1.299,99 euro, scende già in partenza a 399,96 euro nella tariffa promozionale Prime, ma digitando il codice esclusivo TRN6M6J2 durante il riepilogo dell’ordine la spesa effettiva crolla a soli 299,97 euro. Si tratta di un abbattimento reale del 77% che rende un top di gamma accessibile al costo di una proposta entry-level. La promozione rimarrà attiva fino alla mezzanotte del 7 ottobre ed è raggiungibile consultando direttamente la pagina Amazon del Lefant M5 Pro.

Scendendo verso la fascia incentrata sulla pura potenza operativa, la famiglia Omni offre una doppia scelta particolarmente interessante per chi cerca la forza motrice di un rullo lavante abbinato a un’aspirazione pari a 20.000 Pa, utile a estrarre sporco e residui pesanti anche dalle trame dei tappeti più folti. Da una parte abbiamo il Lefant M210 Omni, che, rispetto al prezzo di listino di 599,99 euro, passa a 228,79 euro sfruttando il codice sconto XB8VAGS2 (la scadenza dell’offerta è programmata per il 5 ottobre). Dall’altra si fa largo la variante Lefant M210 Pro Omni, che mantiene l’identica turbina da 20.000 Pa e la struttura a rullo ma adotta ulteriori rifiniture nel ciclo di lavoro. In questo caso il listino di 699,99 euro, ma, sfruttando il coupon AD7YEUI1, si potrà acquistare ad appena 249,19 (offerta valida fino al 7 ottobre).

Chi risiede in appartamenti articolati su molti vani o con geometrie complesse apprezzerà invece le doti del Lefant M3 Max, un robot studiato per orientarsi con precisione chirurgica grazie al supporto di un modulo di mappatura intelligente dell’ambiente, sempre supportato da un’aspirazione vigorously calibrata su 20.000 Pa. Questa combinazione garantisce percorsi logici e ottimizzati, riducendo i tempi di lavoro ed evitando passaggi ridondanti. A fronte di un prezzo base pari a 1.099,99 euro, l’offerta a tempo fissa la quota a 332,48 euro, che scende poi in via definitiva a 299,23 euro applicando a carrello il codice M8NRQGIG. Anche per questo modello la finestra utile si chiuderà alla mezzanotte del 5 ottobre, con la possibilità di ordinarlo direttamente dal banner presente qui sotto.

A chiudere il cerchio troviamo il Lefant M330 Plus, la soluzione più accessibile dell’intera carrellata ma non per questo poco efficace, soprattutto se la vostra priorità quotidiana riguarda la gestione di cani e gatti. La sua architettura sottile gli consente di infilarsi agilmente sotto divani e madie, mentre la speciale feritoia anti-groviglio scongiura l’aggrovigliamento di peli e capelli attorno alle parti rotanti, azzerando le manutenzioni fastidiose a fine ciclo. Il prezzo di catalogo di 419,99 euro, ma con l’inserimento del coupon ZULLKRJQ prima del saldo finale la cifra scende incredibilmente a 99,39 euro, un importo davvero irrisorio per questa tipologia di prodotti. Offerta disponibile fino al 7 ottobre.

Per beneficiare di questi prezzi effettivi è sufficiente incollare i rispettivi codici promozionali nella casella riservata ai buoni sconto prima di completare il pagamento su Amazon. Tenendo a mente le scadenze differenziate tra il 5 e il 7 ottobre e la consueta richiesta sostenuta che accompagna queste finestre promozionali, valutare tempestivamente le esigenze della propria abitazione è il modo migliore per assicurarsi il robot desiderato prima dell’esaurimento delle scorte disponibili.

In collaborazione con Lefant