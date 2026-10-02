Caffè buono come al bar con queste cialde e capsule in offerta su eBay

Puoi facilmente ottenere un caffè buono come al bar grazie a queste cialde e capsule in offerta speciale solo su eBay a un prezzo davvero conveniente. Tra l’altro, se vuoi farti una buona scorta, potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. E la consegna gratuita è offerta da molti rivenditori.
600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso a soli 89,50 euro
600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis
600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu a soli 99,50 euro
800 Cialde ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu a soli 112 euro
800 Cialde no 900 Capsule ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu *
600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato a soli 112 euro
600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato gratis
200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato a soli 40,80 euro
200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato *
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 74 euro!
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 77 euro!
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA