Sport e salute al polso in dimensioni MINI con Amazfit Band 5 (28€)

Con al polso Amazfit Band 5 la vita diventa estremamente più semplice. È piccolo, non è mai di ingombro e lo usi tutti i giorni per poter rimanere sempre aggiornato su ciò che accade dentro e fuori al tuo corpo. Tra i migliori sul mercato nella sua categoria, è uno di quei prodotti che rimane eterno.

Dal momento che su eBay c’è un coupon che lo sconta, perché non approfittarne? Collegati al volo in pagina e usa il codice “SANVALENTINO” per portarlo a casa con appena 28€ e pochi centesimi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Amazfit Band 5, la smartband che sta bene su qualsiasi polso

Disponibile con cinturino sport nero, questa smartband non conosce limitazioni. È perfetta sia sui polsi maschili che su quelli femminili e la puoi indossare tutto il giorno e tutti i giorni grazie alla sua autonomia che non conosce limiti. La batteria, devi sapere, dura fino a 15 giorni con una solita ricarica quindi cosa ti ferma?

Il display è allungato e colorato, ma la caratteristica più utile è che è molto luminoso quindi anche sotto al sole leggi tutto ciò che ti serve senza fatica. Ma cosa potrebbe dirti? I sensori integrati sono diversi e sono dedicati tanto alla salute quando all’attività sportiva.

Scegli tra diverse modalità di allenamento o controlla come va il battito cardiaco e tante altre informazioni che possono tornare utili.

Tieni conto che neanche la vita quotidiana viene lasciata da parte grazie alle notifiche smart, ai controlli per musica e foto e reminder.

Concludo col dirti che la smartband è impermeabile, ha Amazon Alexa integrata ed è la tua migliore alleata.

Non perdere neanche un secondo in più e collegati su eBay dove usi il codice SANVALENTINO e porti a casa Amazfit Band 5 a soli 28€.

