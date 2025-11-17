Spot Microsoft dimostra quanto sia inutile Copilot (senza volerlo)

Microsoft sta collaborando con vari influencer per promuovere Windows 11 e le sue funzionalità AI al grande pubblico, il che ha senso considerando che Windows 10 ora riceve solo aggiornamenti di sicurezza estesi. Ma evidentemente c’è poco o nessun controllo di qualità sui contenuti promozionali, perché uno degli ultimi video presenta un errore talmente imbarazzante, che fa venire voglia di chiedersi se qualcuno l’abbia effettivamente guardato prima di pubblicarlo.

Microsoft pubblica video che dimostra l’inutilità di Copilot

Il video in questione è stato pubblicato dall’account ufficiale di Windows su X e mostra l’influencer tech Judner Aura (@UrAvgConsumer) che interagisce con Copilot su Windows 11. Nel video, Aura richiama Copilot con l’attivazione vocale “Hey Copilot” e poi gli chiede come aumentare la dimensione dei caratteri tramite le impostazioni di Windows. Si tratta di uno scenario piuttosto comune, soprattutto se il testo è troppo piccolo per essere letto.

A questo punto, Copilot chiede ad Aura di accedere alle impostazioni di visualizzazione di Windows e di modificare la scala del testo al 150%, che è l’opzione consigliata. Il problema? La scala è già impostata al 150%, quindi cambiare l’impostazione a… 150% non farebbe letteralmente alcuna differenza.

La parte davvero divertente è che, per ovviare a questa gaffe, Aura imposta rapidamente la scala al 200% manualmente, risolvendo il problema da solo. Ma non è ciò che Copilot aveva effettivamente suggerito. In pratica, il video dimostra che Copilot ha dato un consiglio inutile e che l’influencer ha dovuto ignorarlo e risolvere il problema con il buon senso.

Tech made simple. Copilot on Windows 11 helps you resize text like a pro. 🔠 @uravgconsumer pic.twitter.com/4vMXIiBNv7 — Windows (@Windows) November 12, 2025

Si può guardare il video nella sua interezza (prima che venga inevitabilmente rimosso, perché imbarazzante) e godersi lo spettacolo di un’AI che dovrebbe semplificare la vita delle persone ma che in realtà riesce solo a dare consigli che non servono a niente.

Microsoft non se n’è accorta…

È incredibile che Aura e Microsoft non abbiano semplicemente girato di nuovo il video e chiesto a Copilot di dare il consiglio corretto. Bastava controllare che la scala fosse impostata su un valore diverso dal 150% prima di girare la scena. Una rapida verifica avrebbero evitato questa figuraccia.

È ancora più sorprendente che Microsoft stessa non abbia colto l’errore evidente nel contenuto promozionale prima di pubblicarlo sull’account ufficiale di Windows. Il video è un esempio perfetto di come NON fare pubblicità a un prodotto. Invece di dimostrare quanto sia utile Copilot, ha dimostrato che si può ignorare tranquillamente e risolvere il problema da soli in meno tempo…