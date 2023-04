Spotify arriva su BeReal: l'integrazione che tutti aspettavano

In seguito all’integrazione di Spotify su Strava, per la gioia di tutti gli amanti del fitness che vogliono sempre la colonna sonora giusta durante l’attività fisica, la piattaforma di streaming svedese conferma l’integrazione di Spotify su BeReal, unendosi così al social network del momento. Se quindi l’app vi chiede a sorpresa di scattare la tipica doppia foto, da oggi potrete anche inserire la canzone che state ascoltando in quel momento tramite l’app verde.

Spotify arriva su BeReal

La collaborazione tra le due realtà è stata confermata in un comunicato stampa e consentirà agli utenti non solo di condividere ciò che stanno ascoltando nel momento in cui scattano la fotografia, ma anche di controllare cosa stanno ascoltando gli altri amici sul feed BeReal personale.

Per sfruttare questa integrazione bisogna seguire i seguenti passaggi:

Collega i tuoi account Spotify e BeReal, toccando l’icona della musica che viene mostrata prima di pubblicare il proprio BeReal, oppure, all’interno del social tramite il percorso Impostazioni > Musica, seguendo infine le istruzioni. Dopo avere collegato gli account, il brano o il podcast che stai ascoltando su Spotify verrà inserito automaticamente al BeReal nel momento dell’acquisizione. Sarà dunque possibile vedere la copertina del contenuto audio attivo nella parte inferiore dell’obiettivo della fotocamera. Scopri cosa stanno ascoltando gli altri amici sul tuo feed BeReal! Potrai anche ascoltare un’anteprima di ciò che hanno condiviso.

Spotify ha dichiarato:

“Spotify è stato creato per i momenti quotidiani di ispirazione, scoperta e interattività. Crea anche la playlist per la tua vita quotidiana. BeReal è progettato per catturare e condividere momenti autentici della tua vita quotidiana con i tuoi amici più cari. La combinazione dei contenuti audio con BeReal aggiunge un altro livello di autentica personalizzazione e connessione.”

Questa funzionalità sarà disponibile su Android e iOS esclusivamente in Canada, Messico, Brasile, Australia e Stati Uniti per qualche giorno, mentre il lancio in Italia e altre località avverrà nel corso delle prossime settimane.