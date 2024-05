Spotify Car Thing addio: oltre l'obsolescenza programmata

Un paio di anni fa, Spotify ha lanciato sul mercato Car Thing, il suo primo dispositivo hardware. Proposto al prezzo di 90 dollari, è stato progettato per portare lo streaming musicale della piattaforma a bordo di ogni automobile. Oggi, la società ne annuncia l’abbandono: smetterà di funzionare e per gli acquirenti non è previsto alcun rimborso.

Spotify spegnerà i dispositivi Car Thing

La data stabilità per lo stop definitivo è quella del 9 dicembre 2024. È quanto si legge sulle pagine del supporto ufficiale e nelle email che stanno arrivando a chi l’ha comprato.

Abbiamo scelto di abbandonare Car Thing. Questo significa che Car Thing non sarà più funzionante. La decisione non è stata presa alla leggera e vogliamo garantire che il nostro impegno finalizzato a offrire un’esperienza di ascolto superiore rimane invariato.

Spotify giustifica la scelta di abbandonare Car Thing al suo destino con l’esigenza di semplificare la propria offerta di prodotti , dicendo di essere a conoscenza del fatto che questo potrebbe scontentare qualcuno, ma infischiandosene, poiché gli consentirà di concentrare le risorse su altre iniziative.

Un rifiuto elettronico da 90 dollari

Come già anticipato, non sono previsti rimborsi. Chi ha acquistato il dispositivo non lo potrà né restituire né sarà in grado di recuperare la cifra spesa, nemmeno sotto forma di credito da spendere eventualmente per l’abbonamento alla piattaforma.

Dopo il 9 dicembre 2024, Car Thing sarà abbandonato e non sarà più funzionante.

In particolare, a stupire è la risposta fornita da Spotify alla domanda Cosa dovrei fare con il mio dispositivo? . Qui si va oltre il concetto di obsolescenza programmata.

Consigliamo di resettare il tuo Car Thing alle impostazioni di fabbrica e di smaltire il dispositivo in modo sicuro, seguendo le linee guida locali sui rifiuti elettronici.

Dopo un’accoglienza piuttosto tiepida al debutto negli Stati Uniti, la produzione è stata interrotta nel luglio 2022. Ciò nonostante, il gadget è riuscito a conquistare un gruppo di fedeli estimatori.