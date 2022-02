Car Thing: così Spotify suona su tutte le auto

Annunciato nell’aprile scorso, Car Thing è il primo dispositivo hardware di Spotify. Oggi fa il suo debutto ufficiale sul mercato, ma in un primo momento solo negli Stati Uniti. Come si può intuire già dal nome, porta i contenuti della piattaforma all’interno dell’automobile. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire una seamless in-car audio experience .

Spotify Car Thing è in vendita (negli Stati Uniti)

È proposto attraverso lo store ufficiale al prezzo di 89,99 dollari (circa 79,00 euro al cambio attuale). Va precisato che non ha uno speaker interno: per riprodurre la musica e i podcast si connette in modalità wireless all’impianto audio del veicolo, via Bluetooth. Il filmato di seguito illustra in modo piuttosto chiaro il funzionamento.

C’è ovviamente il pieno supporto ai comandi vocali, essenziale per evitare qualsiasi tipo di distrazione mentre si è alla guida. L’utente può pronunciare Hey Spotify attivando l’assistente virtuale, per poi chiedergli cosa ascoltare. Questo il design, con un display touchscreen e una ghiera utile sia per la regolazione del volume sia per la navigazione tra le voci dei menu.

All’interno non è presente una batteria, dunque l’alimentazione dev’essere continua. Per poter utilizzare Car Thing in auto, gli utenti di Spotify devono per forza di cose sottoscrivere l’abbonamento Premium alla piattaforma di streaming. Al momento non è dato a sapere se e quando il dispositivo debutterà in altri territori.