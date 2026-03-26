 Spotify costa troppo? Ecco le due alternative premium da scegliere
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Spotify costa troppo? Ecco le due alternative premium da scegliere

Se hai deciso di abbandonare Spotify, queste sono le due alternative di valore che dovresti scegliere.
Spotify costa troppo? Ecco le due alternative premium da scegliere
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Se hai deciso di abbandonare Spotify, queste sono le due alternative di valore che dovresti scegliere.

Il prezzo dell’abbonamento a Spotify Premium continua a salire: è giunto a 11,99 euro al mese e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi mesi. Forse è proprio questa l’occasione giusta per vagliare un po’ cosa offre il mercato e per questo vogliamo parlarti di due alternative che dovresti assolutamente considerare: Apple Music e Amazon Music Unlimited.

Prova Apple Music
Prova Amazon Music Unlimited

Le caratteristiche di Apple Music e Amazon Music Unlimited

Entrambi i servizi si contraddistinguono per una qualità audio superiore grazie alla definizione lossless (senza perdita di deti) e hi-res ad altissima risoluzione per non parlare del supporto all’Audio Spaziale che ti garantirà un’esperienza sonora avvolgente e tridimensionale.

Apple Music e Amazon Music Unlimited ti mettono a disposizione un catalogo di oltre 100 milioni di canzoni con una vasta selezione di podcast: nel caso di Apple Music abbiamo anche interviste esclusive e concerti live, mentre Amazon Music ti permette di scegliere un audiolibro al mese da un catalogo da oltre 350.000 titoli.

Dal punto di vista economico il prezzo è identico: 10,99 euro al mese per entrambe, con la possibilità di attivare tuttavia una prova gratuita che ti permetterà di saggiare le qualità di entrambi i servizi e poi decidere quale tenere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 26 mar 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 mar 2026
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