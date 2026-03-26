Spotify costa troppo? Ecco le due alternative premium da scegliere

Il prezzo dell’abbonamento a Spotify Premium continua a salire: è giunto a 11,99 euro al mese e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi mesi. Forse è proprio questa l’occasione giusta per vagliare un po’ cosa offre il mercato e per questo vogliamo parlarti di due alternative che dovresti assolutamente considerare: Apple Music e Amazon Music Unlimited.

Le caratteristiche di Apple Music e Amazon Music Unlimited

Entrambi i servizi si contraddistinguono per una qualità audio superiore grazie alla definizione lossless (senza perdita di deti) e hi-res ad altissima risoluzione per non parlare del supporto all’Audio Spaziale che ti garantirà un’esperienza sonora avvolgente e tridimensionale.

Apple Music e Amazon Music Unlimited ti mettono a disposizione un catalogo di oltre 100 milioni di canzoni con una vasta selezione di podcast: nel caso di Apple Music abbiamo anche interviste esclusive e concerti live, mentre Amazon Music ti permette di scegliere un audiolibro al mese da un catalogo da oltre 350.000 titoli.

Dal punto di vista economico il prezzo è identico: 10,99 euro al mese per entrambe, con la possibilità di attivare tuttavia una prova gratuita che ti permetterà di saggiare le qualità di entrambi i servizi e poi decidere quale tenere.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.