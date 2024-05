Spotify al lavoro su DJ AI in spagnolo: si chiamerà DJ Livi

Dopo aver introdotto la funzione AI DJ, che offre selezioni di canzoni personalizzate per gli utenti, Spotify sta ora lavorando a una versione alternativa di questo DJ che parlerà spagnolo.

Indizi di DJ Livi nel codice dell’app

Chris Messina, un veterano della tecnologia e reverse engineer, ha individuato riferimenti al nuovo DJ AI nel codice dell’app di Spotify. Questi indizi suggeriscono la possibilità per gli utenti di cambiare la lingua del DJ AI dall’inglese allo spagnolo. Inoltre, c’è un riferimento al nome del nuovo DJ, “DJ Livi“.

Prima espansione linguistica della funzione DJ AI

Nell’ipotesi che venga lanciato, DJ Livi rappresenterebbe la prima espansione linguistica della funzione DJ AI di Spotify. L’attuale DJ dotato di intelligenza artificiale, chiamato DJ X, è stato lanciato a livello globale lo scorso anno, ma solo in lingua inglese. L’introduzione di un DJ AI in spagnolo potrebbe aprire nuove opportunità per il colosso dello streaming musicale di raggiungere un pubblico ben più ampio e diversificato.

La scelta di Spotify di concentrarsi sulla lingua spagnola ha una chiara logica, data la sua popolarità a livello globale, dove si colloca dopo l’inglese, il mandarino e l’hindi. Inoltre, lo spagnolo è ampiamente parlato negli Stati Uniti, un mercato chiave per Spotify, con oltre 42 milioni di persone che lo parlano a casa. Si presume che chiunque sarebbe in grado di impostare l’AI DJ sullo spagnolo, se la funzione dovesse essere effettivamente lanciata.

Altri esperimenti di Spotify con l’intelligenza artificiale

L’AI DJ non è l’unica funzionalità basata sull’intelligenza artificiale su cui Spotify sta lavorando. L’azienda sta infatti testando l’utilizzo dell’AI anche per altri scopi, come la creazione di annunci pubblicitari per i podcast letti da voci generate dall’intelligenza artificiale e la generazione di playlist personalizzate organizzate seguendo i suggerimenti dell’AI.

Inoltre, l’amministratore delegato di Spotify Daniel Ek ha dichiarato di voler implementare tecnologie di intelligenza artificiale in tutte le attività della piattaforma, in aree che vanno dalla personalizzazione dei contenuti, alla pubblicità, ai riassunti automatici dei podcast.

L’obiettivo è sfruttare appieno il potenziale dell’AI per migliorare l’esperienza degli utenti e offrire loro contenuti su misura, annunci targettizzati e funzionalità innovative come i DJ e le playlist generate dall’intelligenza artificiale. Spotify punta quindi a integrare l’AI in ogni aspetto della sua piattaforma.