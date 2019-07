Debutta oggi Spotify Lite. Una versione più leggera dell’applicazione, ottimizzata per quei dispositivi con specifiche tecniche non propriamente di fascia alta. È disponibile per il download direttamente su Play Store, ma nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo ancora non risulta accessibile dall’Italia.

Spotify Lite in download su Android

Le dimensioni dell’APK sono ridotte a meno di 10 MB (9,80 MB per la precisione). Per ottenere il risultato, il team di Spotify è intervenuto direttamente sulle funzionalità, lasciando quelle essenziali ed eliminando tutto ciò che può essere considerato di contorno all’esperienza di streaming: c’è il motore di ricerca interno per trovare brani, artisti, album o playlist e non mancano nemmeno le possibilità di condivisione. È inoltre possibile impostare un tetto massimo per il consumo di traffico, caratteristica utile per chi fa affidamento su un piano tariffario con qualche limite: al raggiungimento della quota compare una notifica di avviso.

Spotify Lite è realizzata sulla base dei feedback forniti dagli utenti di tutto il mondo, per offrire a milioni di persone la migliore esperienza musicale del pianeta, in particolare nelle aree dove le connessioni o gli storage dei telefoni sono limitati.

È possibile installare Spotify Lite a fianco della versione completa dell’app, sullo stesso dispositivo. Risulta inoltre compatibile sia con i profili premium degli abbonati sia con quelli di chi si affida alla formula gratuita del servizio, supportata dalla riproduzione delle inserzioni pubblicitarie. L’unico requisito richiesto è la versione 4.3 (o successive) del sistema operativo Android.

Questo l’elenco completo dei 36 paesi nei quali è possibile scaricare fin da subito Spotify Lite: Brasile, Canada, Messico, Argentina, Perù, Cile, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Arabia Saudita, Egitto, Algeria, Libano, Marocco, Tunisia, Oman, Giordania, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Sudafrica, Indonesia, Filippine, Vietnam, Malesia e India. Non è da escludere l’attivo di Spotify Lite in versione iOS, come si legge sulle pagine del supporto ufficiale.