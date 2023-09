Spotify: niente più testi canzoni per account gratuiti?

Giusto dopo avere discusso in merito alla rimozione delle pubblicità di Spotify dai podcast con rumore bianco, ancora da pianificare internamente al colosso dello streaming audio, torniamo a parlare di quest’ultimo in quanto ci sarebbero novità importanti per i testi delle canzoni. A oggi le lyrics risultano visibili in tutti i brani, permettendo agli utenti di cantare assieme al proprio artista preferito o di seguire le parole in tempo reale. Ebbene, ciò potrebbe cessare in quanto Spotify starebbe testando la visualizzazione delle lyrics solo su account Premium.

Spotify porta i testi delle canzoni solo a utenti Premium?

Secondo quanto ripreso da TechCrunch, in questi giorni alcuni ascoltatori con account gratuito starebbero notando il messaggio “Enjoy lyrics on Spotify Premium”, ovvero “Guarda i testi con Spotify Premium”. Al posto del classico slot che ospita le lyrics, pertanto, appare un avviso e non più la funzione Karaoke introdotta negli scorsi anni e apprezzata da moltissimi utenti.

CJ Stanley, PR Executive presso Spotify, ha confermato a The Verge e TechCrunch che si tratta di un “test limitato a pochi utenti in un paio di mercati”, ma non ha voluto condividere altre informazioni relativamente alle ragioni di questi test.

Il modello freemium tanto sostenuto da Daniel Ek e soci potrebbe però essere il vero futuro della piattaforma di streaming musicale più usata al mondo, con sempre più funzionalità disponibili previo pagamento dell’abbonamento Premium, o del piano meno costoso con pubblicità incluse, le cui vendite stanno aumentando ancora – almeno stando all’ultimo report finanziario di Spotify.