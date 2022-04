Spotify: più visibilità alle playlist degli utenti

Ultimamente Spotify sembra nutrire particolare interesse per le playlist, o per meglio dire per tutte quelle feature che potrebbero contribuire ad ottimizzare il loro funzionamento. Nei giorni scorsi, infatti, il team alle spalle della famosa piattaforma di streaming musicale ha annunciato di voler migliorare le playlist collaborative… ma non finisce qui! Nelle scorse ore, sono stati avviati i test per una nuova funzione che mira a mettere in risalto sulle home page le playlist più popolari create dagli utenti.

Spotify premia gli utenti, le playlist popolari vanno in home

Per il momento non si tratta ancora di una caratteristica introdotta in via ufficiale e sta coinvolgendo solo dei mercati selezionati. Inoltre, non è stato specificato se e quando verrà proposta ufficialmente su larga scala e su quali dispositivi, ma ovviamente è molto probabile che il tutto dipenda dall’effettivo riscontro trovato.

La novità, comunque, va a premiare l’impegno degli utilizzatori del servizio e potrebbe essere apprezzata in maniera particolare dagli ascoltatori, i quali in questo modo avranno senz’altro maggiori possibilità di scoprire nuovi artisti affini ai loro gusti. È interessante che Spotify stia facendo degli sforzi per mettere in risalto i contenuti degli utenti piuttosto che inserirli soltanto nei risultati di ricerca.

Da notare che unitamente alla novità in questione, Spotify ha lanciato pure un’altra funzionalità, denominata Blends, la quale permette all’utente e ad altri dieci amici di creare una playlist collaborativa personalizzata per tutto il gruppo. Quando tutti i membri si uniscono, Spotify genera in automatico una playlist tenendo conto delle preferenze di tutti.