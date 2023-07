Spotify aumenta il prezzo dell'abbonamento Premium

L’abbonamento Premium di Spotify da oggi costa di più. A sorpresa, la piattaforma di streaming musicale per eccellenza, ha annunciato un aumento dei prezzi. Una notizia che giunge all’improvviso, ma che non sorprende, considerando i rincari applicati nell’ultimo periodo da quasi tutte le realtà del settore e alcune recenti dichiarazioni del CEO Daniel Ek.

I nuovi prezzi di Spotify Premium: gli aumenti

L’Italia è tra le decine di paesi interessati fin da subito dalla variazione. Cambia dunque il costo mensile di tutte le quattro formule proposte. Ecco come.

Individual passa da 9,99 euro al mese a 10,99 euro al mese ;

passa da 9,99 euro al mese a ; Duo passa da 12,99 euro al mese a 14,99 euro al mese ;

passa da 12,99 euro al mese a ; Family passa da 15,99 euro al mese a 17,99 euro al mese ;

passa da 15,99 euro al mese a ; Student passa da 4,99 euro al mese 5,99 euro al mese.

La decisione è giustificata con un riferimento alle mutate condizioni di mercato, come si legge nel comunicato appena diffuso in merito. In altre parole, mantenere operativa la piattaforma costa di più rispetto al passato e la società ha bisogno di aumentare gli introiti per continuare a erogare il servizio garantendo la qualità di sempre ai suoi iscritti, investendo al tempo stesso sulle future innovazioni. Sulle pagine del supporto si legge quanto segue.

Mentre continuiamo a espandere la nostra piattaforma, aggiorniamo i prezzi di Premium per poter portare avanti l’innovazione in condizioni di mercato mutevoli. Grazie a questi aggiornamenti, continueremo ad apportare valore ai fan.

Le persone che nel mondo hanno scelto di sottoscrivere un abbonamento Premium sono oltre 200 milioni. Ricordiamo che rimane disponibile l’alternativa gratuita, quella che permette di ascoltare la musica e i podcast su Spotify senza mettere mano al portafogli, accettando però di fare i conti con alcune limitazioni in termini di funzionalità e con l’interruzione delle inserzioni pubblicitarie.

Si tratta del primo rincaro nella storia della piattaforma. Il debutto nel nostro paese risale al febbraio 2013, oltre dieci anni fa.

… articolo in aggiornamento