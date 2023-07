Spotify è il primo servizio di streaming musicale in USA

Nella classifica dei servizi di streaming musicale di maggior successo in terra a stelle e strisce Spotify domina indiscusso, seguito da Apple Music che va a piazzarsi in seconda posizione. È esattamente questo quanto emerge dalla National Music Publishers Association.

Spotify: primo servizio di streaming per la musica negli Stati Uniti

Durante l’incontro annuale, infatti, David Israelite, il il CEO e presidente della NMPA, ha rivelato alcuni dati interessanti che consentono di farsi un’idea abbastanza chiara della situazione dell’industria dello streaming musicale, almeno per quel che concerne gli Stati Uniti.

Per la precisione, stando a quanto emerso, Apple Music aveva 32,6 milioni di abbonati negli Stati Uniti a febbraio 2023, un dato questo che non risulta essere sufficiente per battere Spotify che, dopo aver recentemente rinnovato la sua interfaccia desktop, continua a restare al primo posto con 44,4 milioni di abbonati sempre in terra statunitense.

I risultati di Spotify erano però già stati annunciati a marzo scorso, quando l’azienda aveva dichiarato di avere circa 210 milioni di abbonati in tutto il mondo, il che sta a significare che il mercato statunitense costituisce circa il 25% del numero totale di abbonati.

A completare il podio c’è poi Amazon Music, piazzandosi al terzo posto con 29,3 milioni di abbonati, dopodiché c’è YouTube Music con 8,5 milioni di abbonati e Pandora che può contare su 2,4 milioni di abbonati. Da notare che TIDAL non figura assolutamente in classifica.

È altresì interessante la grande differenza che intercorre tra i primi tre servizi di streaming musicale e gli ultimi due in classifica, che insieme raggiungono in maniera decisamente stentata gli 11 milioni di abbonati.