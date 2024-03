Spusu: tariffe fisse per la telefonia mobile a partire da 3,98€ al mese

Con offerte vantaggiose, una politica di prezzi fissi e una serie di servizi che puntano a migliorare l’esperienza dell’utente, Spusu è una scelta da considerare per chi cerca un nuovo operatore telefonico.

Prezzi fissi senza rimodulazioni

Una delle caratteristiche più apprezzate di Spusu è la sua politica di prezzi fissi che garantisce una maggiore tranquillità e la possibilità di pianificare le spese senza brutte sorprese.

Connessione 4G+ ad alta velocità

Spusu offre una connessione internet mobile ultra-rapida, grazie alla massima velocità 4G+. Con velocità di download fino a 300 Mbit e upload fino a 50 Mbit, l’esperienza di navigazione, streaming e gaming su dispositivi mobili è garantita essere fluida e soddisfacente.

eSIM disponibili

Con l’avvento delle eSIM, Spusu si posiziona all’avanguardia, offrendo questa tecnologia innovativa. Se il tuo smartphone è compatibile, puoi optare per una eSIM durante il processo di ordinazione, rendendo il passaggio a Spusu ancora più semplice e conveniente. L’eSIM si collega digitalmente al dispositivo attraverso un QR-Code. A differenza della classica scheda SIM, l’eSIM non si inserisce manualmente nel cellulare.

Chiamate gratuite in UE e UK

Per chi viaggia spesso in Europa, Spusu offre la possibilità di effettuare chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili in UE e nel Regno Unito. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso per chi ha bisogno di restare in contatto con familiari, amici o colleghi in altri paesi senza preoccuparsi di costi aggiuntivi.

Le offerte Spusu

Spusu 1 a € 3,98 al mese

1 GB di Internet

100 minuti di chiamate

100 SMS

+2 GB di riserva dati

Spusu 10 a 4,98€ al mese (offerta valida fino al 31/03)

10 GB di Internet

1000 minuti di chiamate

1000 SMS

+20 GB di riserva dati

Spusu 150 a 5,98€ al mese (offerta valida fino al 31/03)

150 GB di Internet

2000 minuti di chiamate

500 SMS

+300 GB di riserva dati

Spusu 5G 150 a 7,98€ al mese

150 GB di Internet (con 5G)

2000 minuti di chiamate

500 SMS

+300 GB di riserva dati

Vantaggi aggiuntivi

Spusu non offre solo tariffe vantaggiose, ma anche una serie di servizi aggiuntivi che rendono l’esperienza dell’utente ancora più piacevole: con la riserva dati, i minuti, gli SMS o i GB non utilizzati a fine mese vengono trasferiti nel mese successivo. Cambiare tariffa è gratuito una volta al mese, inoltre l’assistenza clienti facilmente accessibile tramite telefono, email e un sito web intuitivo.

Per conoscere l’offerta completa di Spusu clicca qui.