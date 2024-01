Spyro: la Trilogia per Nintendo Switch è SCONTATA a soli 29€!

La trilogia rimasterizzata di Spyro presenta i primi tre giochi della serie: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dragon, completamente reinventati con una grafica sbalorditiva, un gameplay con nuove funzionalità.

Nella trama, Spyro è chiamato a salvare i Regni dei draghi dal malvagio incantatore Nasty Norc, il quale ha imprigionato le nobili creature in cristalli, creando un esercito di Norc con l’intento di conquistare il mondo. Attraversando oltre 100 livelli, Spyro affronta nemici pericolosi e risolve enigmi, stringendo nuove alleanze con personaggi come Hunter, Sheila, Agente 9 e altri amici della trilogia originale.

Spyro Trilogy Reignited offre un gameplay coinvolgente, permettendo ai giocatori di controllare Spyro nel volare, nuotare e saltare attraverso i livelli, utilizzando il suo fuoco per sconfiggere i nemici e raccogliere gemme. Il gameplay è stato raffinato per una maggiore fluidità e precisione rispetto agli originali, introducendo nuove funzionalità come la capacità di schivare nemici e l’utilizzo della frusta per lanciare oggetti.

La trilogia rivisita completamente i livelli con una grafica sbalorditiva, catturando l’essenza dei giochi originali e portandoli a un nuovo livello. I personaggi sono resi in modo dettagliato e realistico, mentre gli ambienti sono ricchi di vita e dettagli, creando una sinergia straordinaria con il gameplay. Questa esperienza di gioco è un tuffo nella nostalgia, offrendo un coinvolgimento appassionante sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori.