SSD 1 TB (Samsung 870 QVO): guarda che occasione

Una periferica di storage capiente, rapida e affidabile: oggi la SSD da 1 TB della famiglia Samsung 870 QVO è proposta in forte sconto sia su Amazon che su eBay. Ognuno scelga liberamente lo store che preferisce, per allungare le mani sull'unità che renderà una scheggia il computer in uso o quello che si sta assemblando, riducendo fortemente i tempi di attesa necessari per l'avvio, il caricamento e l'elaborazione dei contenuti.

Offerta SSD: Samsung 870 QVO da 1 TB in sconto

Queste le più importanti specifiche tecniche: fattore di forma da 2,5 pollici, interfaccia di connessione SATA e velocità fino a 560 MB/s nel trasferimento dati durante la fase di lettura (530 MB/s in scrittura) grazie alla tecnologia Intelligent TurboWrite. Ogni altro dettaglio è consultabile nella scheda del prodotto.

Oggi, la SSD da 1 TB della linea Samsung 870 QVO è su Amazon a soli 91,50 euro con spedizione gratuita e immediata. Si risparmia ancora di più su eBay, dove il prezzo è di soli 89,90 euro senza spese aggiuntive per la consegna a domicilio in pochi giorni: il prodotto si trova in Italia, offerto da un venditore la cui affidabilità è garantita dagli oltre 146.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti.