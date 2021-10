Ora che il Green Pass è obbligatorio anche per lavorare, va bene il tampone rapido per avere il documento? Sì, ma solo se si tratta di un test antigenico effettuato da farmacie o altri punti autorizzati, quelli comprati online e fatti in casa non sono riconosciuti. Ad ogni modo, questi ultimi continuano a costituire un'opzione valida a cui ricorrere per sciogliere un primo dubbio se si sospetta di essere entrati in contatto con il virus di COVID-19. Ormai i costi sono davvero irrisori: i più venduti su Amazon sono spediti in un kit da 5 unità con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.

Tampone rapido comprato online: vale per il Green Pass?

Si tratta del prodotto del marchio Boson, promosso dalle recensioni dei clienti che l'hanno già messo alla prova con ottime recensioni (4,4/5 stelle). Facile da eseguire, fornisce un risultato in 15 minuti. Dispone inoltre della certificazione CE, requisito fondamentale per questa tipologia di articoli. Per ogni altro dettaglio è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Scendendo nel dettaglio, si tratta di un test in vitro immunocromatografico a fase singola, efficace entro i primi sette giorni dalla comparsa dei sintomi. Un pacco da cinque è acquistabile su Amazon al prezzo di soli 17,99 euro invece di 25,57 euro (meno di 4 euro per ogni tampone) come da listino e spedizione gratuita per gli abbonati Prime.