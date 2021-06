Green Pass: ecco il Certificato Verde nell'applicazione IO

Come anticipato negli ultimi giorni, il Certificato Verde (o Green Pass) sta per essere reso disponibile anche attraverso l'applicazione IO, senza che l'utente debba eseguire alcuna procedura. La distribuzione è in corso e possiamo darne conferma diretta.

Il Certificato Verde (Green Pass) nell'app IO

Non appena disponibile, si vede comparire una notifica di avviso. Una volta aperta, mostra l'EU Digital COVID Certificate che dal primo giorno di luglio sarà riconosciuto in tutta Europa. Il codice QR è accompagnato da una serie di dettagli relativi al cittadino.

Selezionando la voce Dettagli compaiono informazioni aggiuntive in merito al vaccino ricevuto, la data della somministrazione ecc.

Selezionando invece Salva, viene chiesto di archiviare una copia del codice QR da esibire anche senza aprire l'app o in assenza di connessione Internet, salvandolo sotto forma di file immagine nella memoria interna.

In qualsiasi momento sarà possibile recuperare il Certificato Verde dall'interfaccia di IO, semplicemente accedendo alla sezione Messaggi e premendo il pulsante Visualizza relativo all'avviso.

Chi non ha ancora ricevuto il Green Pass, non ha alcunché da temere: l'operazione è in corso e potrebbero servire alcuni giorni. Ricordiamo che sarà possibile riceverlo e conservarlo anche all'interno dell'applicazione Immuni o attraverso il portale dgc.gov.it.