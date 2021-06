Prime Day: Teclast F7S, un FORTE SCONTO sul laptop

Ideale per gestire le operazioni base della produttività, così come per studiare online o comunicare da remoto, Teclast F7S è un laptop Windows 10 che fa del design curato e della portabilità le sue caratteristiche migliori: è possibile acquistarlo oggi approfittando di un forte sconto su Amazon in occasione del Prime Day 2021.

Teclast F7S: offerta lampo su Amazon per il Prime Day

Queste le principali specifiche tecniche: display Full HD da 14,1 pollic, processore Intel Celeron N3350, GPU Intel UHD Graphics 500, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 128 GB (espandibile), WiFi, Bluetooth, una gamma completa di porte per la connettività e autonomia sufficiente per sette ore di utilizzo continuato con una sola ricarica. Tutte le altre info nella scheda del prodotto.

Trattandosi di un'offerta lampo per il Prime Day, è possibile acquistare Teclast F7S al prezzo di soli 246,49 euro invece di 339,99 euro come da listino solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non perdano tempo.