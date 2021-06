Tra gli sconti del Prime Day 2021, alcuni strizzano l'occhio a chi è alla ricerca di un nuovo monitor: il modello BenQ EX3501R, con pannello curvo e ultrawide da 35 pollici, è proposto nell'occasione con un forte sconto su Amazon. La spedizione è immediata e gratuita.

BenQ EX3501R: monitor ultrawide in occasione al Prime Day

Tra le specifiche tecniche spiccano il raggio di curvatura 1800R, la risoluzione 3440×1440 pixel, il supporto a FreeSync 2, HDR e Eye-Care, le tante opzioni di connessione alle fonti esterne (HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB-C), il refresh rate da 100 Hz e le possibilità di regolazione in altezza e inclinazione. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

BenQ EX3501R è uno schermo 21:9 ideale per il gaming e adatto anche a chi desidera lavorare in multitasking gestendo più finestre in contemporanea senza dover continuamente passare dall'una all'alta. Oggi, nel Prime Day di Amazon, può essere acquistato al prezzo di soli 499,00 euro invece di 749,99 euro come da listino.