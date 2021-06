Prime Day: Microsoft 365 Family a METÀ PREZZO

Lo sconto più interessante del Prime Day 2021 per la categoria Software di Amazon è senza dubbio quello relativo alla suite Microsoft 365, che viene offerta nell'occasione con uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Un intero anno di abbonamento, con la possibilità di accesso da sei account diversi, costa la metà.

Microsoft 365 Family costa la metà nel Prime Day

Inclusi software come Word per elaborare i documenti di testo, Excel per i fogli di calcolo, PowerPoint per le presentazioni e OneNote per e le note digitali, senza dimenticare Outlook per la posta elettronica e 1 TB di spazio (ciascuno) su OneDrive per il cloud storage. È possibile scegliere tra le edizioni online dei software e quelle da installare in locale. Per tutte le altre info consultare la scheda del prodotto.

Tutto questo, oggi, al prezzo di soli 49,99 euro invece di 99,00 euro come da listino: costa meno della versione Personal per un solo account. Magie del Prime Day.