Prime Day: Microsoft Surface Pro 7, effetto WOW

Prendi un Microsoft Surface Pro 7, immaginalo diviso in tre parti e pagane soltanto due: ecco servito il Prime Day 2021 di Microsoft Surface Pro 7, uno dei laptop più apprezzati degli ultimi mesi. Il prezzo cade del 30% proprio da partire da oggi, portando il prezzo da 1069 a 749 euro, ossia al miglior prezzo mai raggiunto in assoluto.

Microsoft Surface, miglior prezzo di sempre

Ecco il laptop che stavi cercando, ma per il quale stavi aspettando la giusta occasione. 12,3 pollici di diagonale (definizione 2736×1824), SSD da 128 GB in dotazione, RAM DDR4 da 8GB e processore Intel Core i5 alla guida di tutto:

Sistema operativo Windows 10 Home e form factor tipico della gamma Surface, con tastiera e pennino opzionali per esprimere al meglio la sua natura “2-in-1”. Quello di oggi è il miglior prezzo di sempre per un dispositivo fin qui mai sceso sotto gli 800 euro.

Surface è un ibrido che ha saputo dimostrare il proprio valore nel tempo tanto nello studio quanto nell'attività professionale, esprimendo il meglio di sé in mobilità e sapendo migliorare nel tempo quelli che erano stati vizi di gioventù delle prime edizioni. Il prezzo speciale di oggi, primo giorno del Prime Day 2021, è una mano tesa per te che stai cercando un nuovo laptop ed attendevi proprio gli sconti Amazon per la tua scelta.

Altre opzioni Surface pazzesche

Se il budget lo consente, ci sono anche ulteriori opzioni Surface a disposizione: