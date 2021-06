Combo perfetta: affidabilità Xiaomi, prezzo Prime Day

L'addio al jack sugli smartphone di nuova generazione è una porta spalancata nei confronti degli auricolari wireless. Una scelta quasi obbligata, ma al tempo stesso una scelta che comporta in molti casi spese che non si erano messe in preventivo quando si è scelto lo smartphone. L'opzione low cost, tuttavia, esiste e questo Prime Day la mette in vetrina con tutti i suoi vantaggi: si tratta degli Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Prezzo colpito e affondato: da 19,99 euro a soli 14,98 euro per avere caratteristiche di questo tipo:

auricolari wireless senza fili

bluetooth 5.0

assistente vocale premendo due volte il pulsante

comoda vestibilità, anche durante lo sport

Con 14,98 euro di spesa non si può certo chiedere di meglio: c'è tutto quel che serve per chiamate e per running, per ascoltare un podcast o per ascoltare musica senza troppe pretese. Affidabilità Xiaomi, prezzo Prime Day: combo perfetta.