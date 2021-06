Benvenuta estate, benvenuto Prime Day!

Inizia oggi la bella stagione e si porta appresso anche la buona novella del Prime Day di Amazon con oltre 2 milioni di prodotti in offerta speciale per sole 48 ore. Una enorme vetrina di sconti imperdibile sotto ogni punto di vista, sebbene sia (teoricamente) riservata ai soli abbonati Amazon Prime. La verità la conosciamo: chiunque può accedere agli sconti e partecipare alla festa.

E allora che festa sia!

Prime Day 4 dummies

Dove trovo tutte le offerte Amazon?

Qui.

Dove posso abbonarmi ad Amazon e sfruttare il primo mese gratuito senza costo alcuno?

Qui.

Dove posso trovare gli sconti sui dispositivi Amazon?

Qui.

Anche sugli Amazon Echo?

Certo, eccome! Guarda qui. E qui. E qui.

Le offerte sono soltanto relative al mondo della tecnologia?

No, coinvolgono ogni categoria del mondo Amazon: dagli iPhone 12 alle macchine del caffè, passando per idropulitrici, padelle, scarpe e altro ancora.

Gli sconti sono reali?

Gli sconti sono reali, ma non in tutti i casi rappresentano una vera occasione rispetto a quello che era il prezzo precedente al Prime Day. Punto Informatico segnalerà a titolo di segnalazione le migliori offerte disponibili verificando l'andamento del prezzo in passato e mettendo dunque il luce soltanto le reali occasioni di risparmio disponibili.

Quando scadono le offerte?

Il Prime Day è iniziato alle 0.00 di lunedì 21 giugno e termina alle 23.59 di martedì 22 giugno. Alcune offerte dureranno effettivamente 48 ore, altre invece dureranno soltanto poche ore sotto forma di “offerta lampo”. La velocità, in alcuni casi, sarà fondamentale.