Ti salva dalla batteria morta: è il mini Power Bank INIU da 10k mAh

È geniale, piccolo e pratico da avere in tasca. Lo tiri fuori nel momento del bisogno ed è sempre pronto a dare una botta di energia al tuo smartphone. Il Power Bank di INIU è una rivoluzione e se sei sempre fuori casa per divertirti o per impegni lavorativi, diventa il must di cui non fare a meno. Approfittane ora che è in sconto su Amazon con un ribasso del 34%. Mettilo in carrello con soli 19,84 euro invece di 29,98 euro e portalo con te, sempre.

Il Power Bank è uno di quei prodotti elettronici che torna sempre utile. Oltre a poterlo avere sempre a disposizione, lo usi con un infinità di prodotti e non solo con il tuo smartphone. Questo dispositivo, infatti, lo abbini a qualunque prodotto tecnologico e ripristina l’autonomia in poco tempo, senza il bisogno ossessivo di trovare una presa ovunque tu sia. In viaggio così come in campeggio o semplicemente in università o mentre sei in giro per la città. Il modello di INIU è ancora più comodo perché ha dimensioni così compatte da stare benissimo nel palmo di una mano, ma non farti illudere dalla sua piccolezza: ha una potenza straordinaria.

È dotato di un bel display LED che ti tiene aggiornato sulla carica residua. La sua capacità è di 10000 mAh che equivalgono, grosso modo, a due ricariche su quasi tutti gli smartphone in commercio. Usalo finanche con 3 dispositivi in contemporanea grazie alle sue 3 uscite e poi goditi una velocità spettacolare. Bastano pochi minuti per trovare lo smartphone al massimo, persino i nuovi modelli firmati da Apple. Ha anche un secondo vantaggio: è dotato di un piccolo stand che se aperto, mantiene il tuo smartphone in posizione orizzontale così da continuarlo ad utilizzare senza grosse perdite.

Collegati su Amazon per acquistare il Power Bank INIU a soli 19,84 euro invece di 29,88 euro con lo sconto del 34% in corso.