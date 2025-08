Tapo C530WS è per l'esterno con allarme e rilevamento AI (69€)

Rendere la tua casa un posto sicuro è elementare. Acquista i giusti prodotti ed hai una roccaforte a tua completa disposizione. Ad esempio la telecamera da esterno Tapo C530WS è ideale. È dotata di tutte le tecnologie di cui potresti aver bisogno, persino l’intelligenza artificiale. Anche il prezzo è fantastico con lo sconto del 13% disponibile su Amazon, mettila in carrello a soli 69,99 euro invece di 79,99 euro e portala a casa.

Installarla richiede pochi minuti e puoi farlo in autonomia senza chiamare uno specialista. In confezione trovi tutto il necessario, non ti rimane che scegliere dove mettere Tapo C530WS ed il gioco è fatto. Non solo è realizzata appositamente per l’esterno, dunque è impermeabile e resistente, ma include al suo interno tante tecnologie che tutelano la tua abitazione in tutto e per tutto. Per gestirla usa direttamente l’app sullo smartphone e se, ne possiedi uno, collegala ad Amazon o Google per gestirla anche vocalmente.

Il suo obiettivo riprende le zone disegnate con una qualità 3K così da non sottovalutare neanche il più piccolo dettaglio. Ha una rotazione di 360° così non ci sono angoli ciechi e puoi tenere sotto controllo anche più angolazioni con un solo prodotto. Non solo, l’intelligenza rileva i movimenti e li traccia mandandoti delle notifiche quando sei fuori casa, così sai cosa accade. Nel caso sia qualcuno di tua conoscenza puoi usare l’audio a due vie per comunicare oppure l’allarme sia sonoro che luminoso si preoccuperà di far allontanare i malintenzionati. E di notte? Nessun problema con la visione notturna a colori che ti tutela in tutto e per tutto.

Metti subito in carrello la Tapo C530WS per tenere sotto controllo la tua casa anche all’esterno. Su Amazon la acquisti a soli 69,99 euro invece di 79,99 euro.