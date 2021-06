È sufficiente uno sguardo per capire che Lexar JumpDrive Fingerprint F35 non è una “chiavetta” come le altre: la pendrive da 128 GB integra un lettore di impronte digitali per garantire un livello di tutela aggiuntivo per la sicurezza dei dati. Oggi è proposta in forte sconto su Amazon in occasione del Prime Day 2021.

Non una pendrive come le altre: Lexar JumpDrive con fingerprint

Impiega lo standard USB 3.0 per le massime prestazioni in termini di velocità ed è in grado di memorizzare fino a 10 impronte: il processo di configurazione è molto semplice e non richiede l'impiego di alcun software aggiuntivo. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Per garantire la sicurezza dei dati, l'unità Lexar JumpDrive Fingerprint F35 utilizza la crittografia AES a 256-bit. Oggi è possibile acquistarla nel modello da 128 GB al prezzo di soli 48,00 euro invece di 62,29 euro come da listino, grazie all'offerta del Prime Day su Amazon.