Non solo tecnologia nel Prime Day 2021 di Amazon: segnaliamo qui un'offerta lampo (valida solo per poche ore) particolarmente ghiotta relativa a un kit che include tutto ciò che serve per iniziare a suonare la chitarra elettrica, proposto con il 36% di sconto sul prezzo di listino.

Chitarra elettrica: i primi accordi al Prime Day

Include lo strumento, una muta di corde da sostituire quando usurate, la cinghia per indossarla, un amplificatore portatile da 10 W, il cavo jack per il collegamento e alcuni plettri. La chitarra è una full size, di dimensioni standard. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

È bene precisarlo: non si tratta certo della più raffinata Stratocaster né della Les Paul più ricercata, ma ha tutto ciò che serve per iniziare a prendere confidenza con accordi, scale e per strimpellare. L'intero kit è proposto al prezzo di soli 69,99 euro invece di 109,99 euro in occasione del Prime Day. Keep on rockin'!